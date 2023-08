Waven : L’accès anticipé du jeu d’Ankama débute aujourd’hui sur PC et sur Mac

Le début d’une grande aventure ?

Le titre sera passé par plusieurs phases d’alpha et la communauté a déjà pu essayer Waven plusieurs fois, mais c’est aujourd’hui qu’est officiellement lancé son accès anticipé, dont le contenu promet déjà de très nombreuses heures en perspective.

Vous pourrez compter sur plus de 250 quêtes que vous pourrez effectuer avec 25 héros et 90 compagnons à collecter, le tout dans 17 destinations. En attendant l’arrivée de la quête principale et la défense d’île, qui ne sont pas encore au programme, et si le PvE ne vous dit rien, un mode PvP est aussi mis en place avec l’arène.

Cet accès anticipé est disponible gratuitement sur PC et Mac, notamment via Steam ou le launcher Ankama. Mais si vous souhaitez malgré tout sortir la carte bleue pour obtenir plus de récompenses, c’est possible grâce aux packs Fondateurs, présents au nombre de trois :

Pack Fondateur Standard

3 000 Gemmes

4 emotes Épée Brisée

1 trophée Trône

Pack Fondateur Deluxe

5 000 Gemmes

1 familier Symbiote

4 effets visuels en combat

4 effets visuels monde

Tous les cosmétiques du Pack Standard

Pack Fondateur Premium

7 000 Gemmes

1 familier Dark Vlad

4 effets visuels du monde Premium

4 effets visuels en combat Premium

4 bulles de dialogue Goultard

Tous les cosmétiques du Pack Deluxe et du Pack Standard

C’est aussi aujourd’hui que débute la première saison du jeu, avec la Saison des Bouftous, qui s’accompagne donc d’un premier Season Pass.

Pour le moment, le studio vise une sortie de la version complète d’ici la fin d’année 2023, du moins si les problèmes rencontrés lors de cet accès anticipé ne repoussent pas cette date. Rappelons que le titre est aussi prévu pour sortir sur les mobiles iOS et Android.