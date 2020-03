Wattson Apex Legends

Natalie « Wattson » Paquette est une figure bien connue des Jeux Apex, même si c’est pour une raison très précise. Fille de l’ingénieur en charge de l’installation électrique des Jeux, elle a étudié ses manuels pour rester auprès de lui. C’est ainsi qu’elle a découvert très jeune sa vocation. S’il lui arrivait d’être totalement concentrée puis distraite la seconde suivante, elle a trouvé l’inspiration dans l’électricité, dont le flux régulier a vite donné un sens à sa vie qu’elle ne trouvait nulle part ailleurs.

Quelles sont les capacités de Wattson ?

Périmètre de sécurité (tactique) : Connectez des nœuds pour créer des barrières électrifiées qui blessent et ralentissent les ennemis.

(tactique) : Connectez des nœuds pour créer des barrières électrifiées qui blessent et ralentissent les ennemis. Éclair de génie (passive) : Ces accélérateurs rechargent entièrement la capacité ultime de Wattson, qui peut se placer près de pylônes d’interception pour booster le rechargement de sa capacité tactique.

(passive) : Ces accélérateurs rechargent entièrement la capacité ultime de Wattson, qui peut se placer près de pylônes d’interception pour booster le rechargement de sa capacité tactique. Pylône d’interception (ultime) : Placez un pylône électrifié qui détruit les explosifs ennemis et répare les boucliers endommagés pendant toute la durée de son activation (maximum: 3).

Elle a dévoré tous les livres qu’elle a trouvés sur le sujet et a fini par devenir une ingénieure si douée qu’elle a été chargée de concevoir la modification structurelle de l’anneau des Jeux Apex. Son père est malheureusement décédé le jour de la présentation de son œuvre, la laissant seule au monde. Au plus mal, elle a vu un groupe de compétiteurs lui proposer de les accompagner dans l’arène, lui assurant qu’elle serait toujours la bienvenue. Elle combat désormais aux côtés de ses amis, dans l’arène qu’elle a contribué à construire et dans laquelle elle détruit les missiles ennemis, recharge des boucliers, crée des barrières et utilise des pylônes pour ramener le calme quand les combats deviennent trop bruyants. Personne ne connaît mieux l’arène que Wattson, et toute personne la sous-estimant risque d’avoir un choc.

Comment jouer Wattson ?

Wattson se classe parmi les joueurs de type défensifs. Ici, pas question de la jouer frontalement. Pour jouer efficacement cette Légende, il va falloir apprendre à sécuriser des zones, et surtout à trouver les endroits dans lesquels pour aller pouvoir vous planquer, en toute sécurité ! En effet, à l’aide de vos barrières électrifiées, vous allez pouvoir facilement fortifier vos positions et il sera compliqué de vous déloger. Essayez de repérer les endroits en hauteur au niveau de l’anneau, et prévoyez de vous établir là-bas, en essayant de surveiller les éventuelles tyroliennes proches.

De même, dès lors que vous passez un bâtiment, n’hésitez pas à déployer des barrières juste après la porte, afin d’être au courant si des ennemis essaient de vous prendre à revers. Essayez de récupérer un maximum d’accélérants d’ultime : il réparera tous les boucliers alliés, en plus de détruire tous les pièges ! Petit conseil : cet ultime peut même arrêter les frappes aériennes, ce qui est loin d’être négligeable, surtout concernant celle de Gibraltar qui peut faire très mal !

Retrouvez notre guide complet d’Apex Legends pour tout savoir du jeu.