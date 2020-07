Watch Dogs Legion : Tout ce qu’il faut savoir (gameplay, concept…) en vidéo

Après deux épisodes sympas mais pas forcément marquants, la série Watch Dogs revient pour un troisième volet estampillé Legion. Présenté comme un épisode particulièrement ambitieux, Watch Dogs Legion garde les mêmes bases mais va pousser son concept plus loin en nous permettant d’incarner a peu prêt n’importe qui.

On profite de la récente conférence Ubisoft pour vous proposer un nouvel AG Summer où on va essayer de résumer tout ce que l’on sait sur le jeu. De son concept aux récentes images de gameplay, c’est l’occasion de faire le point avant sa sortie fixée au 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.