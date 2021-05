Watch Dogs Legion : La première mise à jour majeure est disponible

Repoussé la semaine dernière afin que son déploiement se déroule sans accroc, le patch 4.0 de Watch Dogs Legion, la première mise à jour majeure du titre développé et édité par Ubisoft, est disponible dès aujourd’hui sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia.

Mina Sidhu est prête à prendre le contrôle de votre esprit

Concernant les ajouts gratuits, la mise à jour intègre aux modes Campagne et Online trois missions coopératives, deux gadgets à utiliser en jouant en coopération (le Drone Gardien et le Drone de Défense), les agents DJ et Secouriste ainsi que des aptitudes et des éléments de personnalisation inédits.

Quant aux possesseurs du Season Pass, en plus de pouvoir participer à la quête scénarisée « Un Swipe vers la droite », ils ont la possibilité d’incarner un nouveau personnage, Mina Sidhu, une jeune femme capable de contrôler et de manipuler l’esprit de ses ennemis grâce à un appareil appelé OMNI Optik.

Rappelons que, suite au précédent report, Ubisoft avait laissé entendre que la roadmap du contenu post-lancement de Watch Dogs Legion risquait d’être légèrement modifiée. En attendant de connaitre les changements qui y seront apportés, la prochaine mise à jour majeure est attendue pour le mois de juin avec le DLC Bloodline qui proposera sa propre campagne scénarisée et ajoutera deux personnages jouables : Aiden Pierce et Wrench de Watch Dogs et Watch Dogs 2.