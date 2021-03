Watch Dogs Legion est jouable gratuitement du 25 au 29 mars

Watch Dogs Legion a récemment accueilli son multijoueur, qui a relancé l’intérêt autour du jeu en attendant les nouveaux contenus solos qui ont été promis avant la sortie du jeu. Afin de convaincre encore plus de monde de rejoindre le jeu pour soutenir ce mode online, Ubisoft va nous offrir un week-end gratuit pour essayer le jeu.

Un essai presque complet

Le jeu complet ne sera pas accessible dans son entièreté, mais vous pourrez vous donner un bon aperçu de celui-ci en essayant à la fois le mode solo (qui sera limité) et le mode online. On pourra également découvrir quatre quartier sur huit de la ville, et votre progression sera conservée si vous passez sur le jeu final. Bonne nouvelle, si vous essayez le jeu et que vous décidez de passer à la version complète, vous pourrez profiter d’une réduction de 50% sur le titre durant une durée limitée.

A noter qu’il faudra obligatoirement avoir une connexion permanente pour profiter de cet accès gratuit, qui sera disponible sur 25 au 29 mars. Cette version d’essai est disponible sur PC via les différents stores et sur les consoles Xbox et PlayStation.

Watch Dogs Legion est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.