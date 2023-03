Wartales : Le RPG Tactique sortira de son accès anticipé le 12 avril, nouveau trailer

Il s’agit de l’un des derniers projets en date du studio français Shiro Games, Wartales s’est agrémenté de nouveaux contenus régulièrement depuis sa sortie en accès anticipé en décembre 2021. Presque un an et demi plus tard, voici que le RPG tactique est fin prêt à déployer sa version complète. L’équipe a profité du Future Games Show de ce soir pour confirmer une date de sortie qui n’est pas si lointaine.

Nouvelle région en approche

Tout en profitant d’une nouvelle bande-annonce, l’officialisation de cette date s’accompagne de quelques détails sur le contenu de la version finale. A sa sortie d’early access, Wartales accueillera Alazar, une toute nouvelle région montagneuse. A ses côtés, un nouveau scénario, de nouvelles armures, de nouveaux ennemis et toute une liste d’améliorations et d’optimisations suite aux nombreux retours de la communauté.

Pour rappel, il s’agit un tactical RPG en monde ouvert qui a déjà profité de quelques mises à jour intéressantes. Il y a quelques mois, on pouvait par exemple découvrir le jeu à plusieurs avec l’arrivée de la coopération. Pour découvrir toutes ces nouveautés, il faudra attendre le 12 avril 2023, date à laquelle Wartales sera disponible dans sa version définitive sur PC, via Steam.