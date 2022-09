Wartales : La mise à jour The Great Gosenberg dévoile un trailer, tout ce que l’on sait

Dans les annonces que vous avez probablement loupé lors de la Gamescom 2022, il y aura éventuellement la nouvelle mise à jour de Wartales. Intitulée The Great Gosenberg, l’immense mise à jour du titre de Shiro Games s’offre un premier trailer. Ce sera également l’occasion de vous dire tout ce que l’on sait sur cette nouvelle mise à jour, arrivant ce mois-ci.

Un nouveau terrain de jeu avec une longue quête à la Cluedo

Ce premier trailer d’annonce nous permet de faire la connaissance de cette nouvelle région de Gosenberg et de ses divers habitants. A l’inverse des marais d’Harag peuplés d’immenses dangers orienté Dark Fantasy, la mise à jour The Great Gosenberg reviendra à ses premiers amours avec un aspect purement médiéval. Nous aurons une ville au climat un peu plus méditerranéen, mais aussi une structure qui proposera des quartiers riches et pauvres, des manoirs, ou encore des maisons close. En somme, nous aurons une ville en expansion disposant d’un terrain de jeu assez vaste, avec même du rugby façon Blood Bowl.

Du côté du contenu, la mise à jour inclura dans cette ville une immense quête à résoudre. En effet, l’un des sept négociants de la ville a été assassiné, et vous aurez pour objectif de démasquer le meurtrier. Pour ce faire, il faudra logiquement passer par divers PNJs en réalisant des quêtes, afin d’y dénicher des indices et la vérité accessoirement. Si vous parvenez à trouver le coupable, il faudra passer par un tribunal. Cependant si vous vous trompez, vous écoperez d’une amende. En gros, c’est une grande partie de Cluedo qui s’annonce et la narration s’avère excitante, avec pas moins de 15 à 20 heures de jeu sur la durée de vie de ce patch.

C’est globalement tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle mise à jour de Wartales qui promet d’être intéressante, et notez qu’elle arrivera à la fin de ce mois-ci, sans plus de précisions sur PC via Steam.