Wartales : Le RPG français en monde ouvert jouable en coop avec une mise à jour gratuite

Après nous avoir proposé les sympathiques Evoland et le très bon Northgard, le studio français Shiro Games a de nombreux projets en cours. Si Dune: Spice Wars continue d’alimenter son contenu, un autre projet suit toujours son bonhomme de chemin, Wartales. Le RPG stratégique a soufflé il y a peu la première bougie de son accès anticipé et vient de déployer une nouvelle mise à jour gratuite. Voici les nouveautés apportées.

De la coopération pour Wartales

Le principal attrait de cette mise à jour, disponible depuis quelques heures au téléchargement, c’est l’ajout d’une composante coopérative. Il est ainsi possible de parcourir le vaste monde ouvert de Wartales jusqu’à 4 joueurs en personnalisant son avatar et en se répartissant les rôles pour être le plus efficace possible. Une certaine liberté reste tout de même bien présente puisque chacun peut diriger toute la troupe sans contrainte. Mais bien sûr, la coordination et la communication restent les mots-clés pour une bonne entente. Et surtout, pour survivre, car le monde de Wartales est loin d’être de tout repos.

Shiro Games a fait en sorte de penser à équilibrer la plupart des mécaniques impactées. L’argent notamment, est réparti entre tous les membres du groupe. Chacun ayant son inventaire, il reste bien sûr possible de garder son butin sans le divulguer… A vous de voir. Reste qu’il sera toujours pertinent de rester quelqu’un de fiable afin d’unir vos forces dans les combats et affronter les ennemis ensemble. Les combats permettent aux joueurs de toujours contrôler leurs propres personnages et il faut donc prendre les bonnes décisions pour rester en vie.

Wartales est actuellement disponible sur PC en accès anticipé. Pas encore de date de sortie définitive, mais il y a quelques mois, nous avons déjà pu profiter d’une mise à jour majeure avec pas mal de nouveautés.