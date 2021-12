Aperçu Wartales – Survie et richesses au temps des chevaliers

Si l’on vous parle de mythes, de légendes, mais également du célèbre roi Arthur, quelle est la première chose à laquelle vous allez penser ? Pour beaucoup d’entre vous, je suis prêt à parier que la réponse serait Kaamelott. Mais si je rajoute à ces mots-clés le nom de Shiro Games, le studio francophone derrière Northgard, à quoi allez-vous penser ? Eh bien pour les plus à jour, sans doute penserez-vous à Wartales, le prochain jeu à sortir du studio.

Ce nom vous dit quelque chose ? C’est normal, nous vous l’avons présenté lors du dernier AG French Direct. Suite à cet événement, et l’annonce de la date de sortie du titre, nous avons justement pu nous y essayer quelques heures et nous souhaitons vous fournir un retour de notre expérience souris et clavier en main.

Un titre complet et intéressant

Il faut le dire, le studio a fort à faire afin de convaincre après nous avoir fourni le très bon Northgard. D’ailleurs, l’équipe de Shiro Games semble le savoir et souhaite donc nous proposer une expérience de jeu très différente de celle procurée par son précédent titre. Ici, le joueur peut découvrir un opus aux allures de RPG en monde ouvert où l’objectif est de mener une troupe de mercenaires vers la richesse et la gloire.

Enfin, oui, mais pas tout à fait. Avant de nourrir des rêves de grandeur, il faut survivre dans vaste monde, où l’hostilité est de mise. Les tâches du joueur sont ainsi d’explorer, de récolter des ressources, faire des choix, se sustenter, se reposer, mais aussi recruter de nouveaux compagnons afin de grossir les rangs du groupe. Bref, il y a de nombreuses actions à réaliser et la liste précitée est loin d’être exhaustive.

D’ailleurs, et avant de plonger dans la multitudes d’éléments et d’actions intéressantes que le jeu propose, intéressons nous aux combats. Ces derniers sont assez classiques, avec une carte de combat découpée en cases où les personnages peuvent se déplacer au prix de points de déplacement. Ils peuvent ensuite réaliser une action, comme attaquer, se mettre en garde, etc. Oui, ce système a déjà été vu et revu, un peu comme dans Xcom 2. Pour ceux ayant déjà joué à ce genre de séries, vous savez que c’est classique, assez simpliste, mais ça fonctionne diablement bien !

En outre, Wartales propose aussi de nombreuses mécaniques intéressantes. La première qui nous vient à l’esprit est la possibilité de faire apprendre un métier à chaque mercenaire du groupe, de sorte à débloquer de nouvelles actions réalisables. Ainsi, un mercenaire pourra apprendre les rudiments du vol afin d’acquérir plus de biens de grande valeur. Mais, évidemment, chaque bonne ou mauvaise action a une incidence et, le vol par exemple, mènera inévitablement à des soupçons de la part des habitants des villes et villages visités. Un peu à la manière d’un Red Dead Redemption par exemple, avoir une jauge d’infraction trop élevée mènera la garde à vous prendre en chasse afin de vous faire répondre de vos crimes.

Bien entendu, ces choix de métiers n’auront pas que cela pour répercussion. Non, chaque action perpétrée fera s’enfoncer votre équipe dans une voie comme, pour rester dans l’exemple ci-avant, la voie du voleur. Ces voies, qui varient selon vos choix, apportent des améliorations passives à l’équipe et débloquent de nouvelles compétences. A tout hasard, le fait d’épouser la voie du voleur vous permettra, notamment, de devenir plus furtif.

Une ambiance prenante et immersive

En plus de cela, Wartales propose aussi son propre système de progression, un peu comme les niveaux dans les RPG traditionnels. A chaque fois que la barre sera remplie, les points glanés pourront être dépensés dans divers actions, permettant ainsi à votre groupe d’avoir recours à de nouvelles actions, comme le fait de courir au lieu de marcher. Nouvelles actions qui, par ailleurs, permettront de mener à bien de nouvelles quêtes qui ne l’auraient pas été précédemment.

Puisque l’on parle de quête, il faut savoir que Wartales ne propose pas vraiment de quête principale. Le joueur est libre d’arpenter la carte avec son groupe de mercenaires afin d’accepter diverses quêtes auprès de la population et ainsi récupérer quelques piécettes pour survivre une semaine de plus. Ainsi, c’est au joueur lui-même d’écrire sa propre histoire au cœur d’un monde très vaste et cruel.

Mais puisque la cruauté a ses limites, les développeurs ont tout de même pensé à proposer quatre modes de difficulté, d’une part pour le combat, et d’autre part pour la survie. Un peu comme le fait la franchise Total War en proposant des difficultés différentes pour la vue carte et la vue combat en temps réel. Cela permet à chacun de personnaliser son aventure en fonction de ses préférences. Et pour les plus téméraires, il est aussi possible d’opter pour la difficulté Iron Man, qui s’apparente un peu à celle du même nom proposée dans Crusader Kings III et les autres jeux du studio Paradox.

Enfin, un autre point très positif de ce Wartales, est la tentative d’être plus réaliste que ce que pouvait être Northgard à l’époque. On pense notamment à la direction artistique qui se veut plus sombre et moins colorée. Ce choix est une vraie réussite puisque le titre est immersif par son ambiance médiévale oppressante et à la limite de la dark fantasy. De quoi, pour résumer, proposer une approche poignante de la survie, sans pour autant délaisser ce que Shiro Games a pu proposer par le passé.