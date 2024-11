Wartales : 1 million d’exemplaires vendus pour le RPG tactique français, une extension annoncée pour fêter ça

Un million de mercenaires

C’est un joli cap franchi pour une équipe indépendante : Wartales vient de dépasser le cap du million d’exemplaires vendus. Une belle prouesse pour ce RPG tactique médiéval, d’autant plus que ce chiffre s’ajoute aux joueurs et joueuses qui l’ont découvert via le Game Pass. Cela lui permet de se loger aux côtés des succès du studio, aux côtés de Dune et surtout, de Northgard.

Cependant, les p’tits gars de Shiro Games ne veulent pas s’arrêter là et ont officialisé une nouvelle extension. Appelé The Skelmar Invasion, ce second DLC sortira le 10 décembre prochain sur PC au prix de 19.99€. Ce nouveau pan scénaristique va se dérouler dans le compté d’Ormance ravagé par la guerre. Il faudra libérer stratégiquement la région en recrutant des rebelles locaux et en tirant partie d’un nouveau système de progression pensé pour cette extension. Une toute nouvelle classe, l’arbalétrier, fera également son apparition.

Une nouvelle mise à jour sera également déployée à la même date, gratuite cette fois, et qui apportera « de nouvelles fonctionnalités très demandées ». Aucune précision sur celles-ci et on ne sait pas non plus si le DLC arrivera sur Xbox et Switch plus tard.