Wartales : Le RPG Tactique arrivera le 1er décembre en accès anticipé

Annoncé lors de la conférence PC Gaming Show, Wartales est le nouveau projet de Shiro Games. Le studio français, que l’on connait pour Evoland, Northgard et plus dernièrement Darksburg, va se lancer dans un RPG Tactique en monde ouvert. Si nous étions encore en attente de sa date de lancement, l’équipe a profité de l’événement Mix Next 2021 pour donner du concret.

D’abord un early access

Pour son nouveau jeu, Shiro Games a décidé de passer par la case de l’accès anticipé. Wartales sera donc disponible sur PC le 1er décembre, et permettra aux joueurs et aux joueuses de diriger un groupe de mercenaires à travers un RPG tactique en monde ouvert. L’objectif est d’accomplir diverses missions, amasser de l’argent, construire un camp, fabriquer des armes et bien d’autres choses, le tout, en explorant les vestiges de l’Empire d’Edoran ravagé par la Grande Peste.

Dans ce voyage, vous devrez maximiser vos chances de réussite, notamment grâce à votre groupe de mercenaires que vous pourrez engager et qu’il faudra nourrir et payer. Les affrontements quant à eux se dérouleront au tour par tour et l’on nous promet des batailles stratégiques où il faudra tirer profit des compagnons et de leurs spécialisations.

Si jamais vous souhaitez en savoir plus, l’équipe de Shiro Games a participé il y a peu à l’AG French Direct. On a ainsi pu découvrir une présentation du gameplay avec une nouvelle bande-annonce mais aussi un live en compagnie du studio, afin d’avoir un tour d’horizon assez complet. Le prix n’est pas encore connu, mais si vous souhaitez tester Wartales avant sa sortie le 1er décembre, une démo est encore accessible sur Steam.