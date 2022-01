Warner Bros réaffirme que Gotham Knights et Hogwarts Legacy sont toujours prévus pour 2022

Après une année 2021 riche en reports, le silence des studios autour de leurs jeux inspire parfois la crainte au sein des communautés. Il suffit de voir l’attente, voire même l’angoisse autour de la date de sortie d’Hogwarts Legacy pour se rendre compte à quel point on guette attentivement chaque nouveau report. Mais selon Warner Bros, ou tout du moins Jason Kilar qui est à la tête de WarnerMedia, pas de report en vue pour Hogwarts Legacy, ni même pour Gotham Knights.

This mission, this strategy continues in ‘22 with a sense of urgency: launching HBO Max in many more countries this quarter and the balance of the year, launching CNN+, delivering of a full slate of highly anticipated games. 10/x pic.twitter.com/CY5jYAhxU5

— Jason Kilar (@jasonkilar) January 26, 2022