Hogwarts Legacy sortira bien cette année selon Wizarding World

Depuis le début de l’année, Hogwarts Legacy est au centre de nombreuses rumeurs en ce qui concerne sa fenêtre de lancement, les premières misant sur une arrivée possible aux alentours de l’été prochain tandis que les plus récentes affirment qu’il ne faudrait finalement pas l’attendre avant 2023. Mais, d’après le site Wizarding World, le titre devrait bel et bien sortir en 2022.

Une confirmation… et c’est tout !

Comme l’indique le paragraphe d’un article listant les différents événements touchant à l’univers de Harry Potter qui sont prévus pour avoir lieu en 2022, la production d’Avalanche Software et de Warner Bros. Interactive Entertainment « arrivera cette année » sans plus de précisions.

A part ça, malheureusement, on n’en sait pas beaucoup plus sur cet action-RPG en monde ouvert qui proposera aux joueurs et aux joueuses de suivre leur propre aventure dans le monde des sorciers et des sorcières à la fin des années 1800.

En attendant d’en apprendre davantage, Hogwarts Legacy est donc toujours attendu en 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.