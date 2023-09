Warhaven : Le jeu de bataille médiéval annoncé sur PS5 et Xbox Series, maintenant dispo sur PC

La guerre médiévale, aussi prévue sur console

Annoncé il y a un peu plus d’un an, Warhaven s’est surtout fait connaître en juin dernier. Il faut dire que le titre de Nexon était partout avec une présence quasi-systématique dans chacune des conférences du Summer Game Fest. Que ce soit à travers la cérémonie d’ouverture, les présentations IGN, le Future Games Show et on en passe, le titre n’a pas hésité à en remettre une couche avec une démo Steam et des rappels pendant la Gamescom. Quoiqu’il en soit, difficile d’oublier qu’il arrive aujourd’hui, ce 21 septembre, en accès anticipé sur Steam.

Pour marquer le coup, les développeurs ont publié plusieurs bandes annonces. Une centrée sur chaque claque de personnages mais également celle que l’on retient le plus : un trailer d’annonce pour des versions consoles. C’est donc officiellement confirmé, Warhaven sortira bien sur PS5 et Xbox Series. Quand ? On ne sait pas, la date n’a pas encore été communiquée. Il faut donc juste se contenter de ça, même si l’on imagine que cela accompagnera la version finale du titre.

On rappelle que Warhaven est accessible dès aujourd’hui sur Steam en tant que free-to-play. Le jeu vous propose des batailles médiévales en PvP où deux équipes de 12 joueurs s’affrontent sur un énorme champ de bataille, aidé par diverses classes de personnages et divers outils. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre aperçu vidéo. On vous partage également les différentes vidéos publiées dans la journée.

Toutes les classes Warhaven

Blade

Darkgale

Guardian

Hoet

Hush

Martyr

Raven

Smoke

Spike

Warhammer