Warhammer 40,000: Mechanicus arrivera sur consoles en juillet

Déjà disponible sur Steam depuis la fin de l’année 2018, Warhammer 40,000: Mechanicus nous avait promis une version consoles. D’abord évoquée pour le début d’année puis fixée au mois de mai, cela se précise enfin : le titre arrivera en juillet sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.

Et le plein de contenus

C’est Kasedo Games, premier label d’édition numérique de Kalypso Media, qui va s’occuper de la publication de Warhammer 40,000: Mechanicus sur consoles. Bien que nous n’ayons encore aucune date fixe, cela arrivera en juillet sur lesdites consoles, avec une version physique en prime.

Sur la cartouche, on retrouve le jeu, bien sûr, mais également le DLC Heretek qui permettait d’en savoir plus sur la faction Adeptus Mechanicus. Enfin, bonne nouvelle, la bande-son et l’artbook numériques seront également inclus dans cette édition.