Voici 15 démos à découvrir absolument au Steam Néo Fest d’octobre 2023

Essayer des jeux en avance, c’est chouette. Découvrir des pépites indépendantes, c’est génial. Mais avoir du temps à tout essayer et à chercher les démos qui se démarquent, c’est moins évident, surtout dans une période aussi chargée en termes de sorties jeux vidéo. C’est pourquoi on vous propose une sélection de 15 démos à découvrir pendant le Steam Néo Fest de ce mois d’octobre, qui se déroule du 9 au 16 octobre. Pendant cette période, vous pouvez ainsi essayer des centaines de jeux sur votre PC sans débourser un seul centime. Voici les titres que l’on vous recommande.

American Arcadia

Genre : Aventure et réflexion

Aventure et réflexion Date de sortie : 15 novembre 2023

15 novembre 2023 Plateformes : PC

Difficile de ne pas commencer par celui-ci : American Arcadia est un jeu d’aventure atypique qui va mélanger deux gameplay en fonction du personnage que l’on incarne : d’un côté, on y suit un homme en vue à la première personne à la façon d’un FPS, et de l’autre côté, une femme qui tente d’aider ce premier à travers des phases de plateformes et de puzzles en 2.5. Et si l’on vous en parle, c’est surtout parce qu’il est imaginé par le studio Out of the Blue que l’on connaît pour le très sympathique Call of the Sea (et aussi parce que le pitch du personnage nous fait penser à Truman Show).

Sandwalkers

Genre : Exploration et rogue-like

Exploration et rogue-like Date de sortie : Début 2024

Début 2024 Plateformes : PC

Après Legend of Keepers, le studio Goblinz s’attelle à un autre nouveau projet, Sandwalkers. Bien que la composante roguelike reste, on se tourne cette fois-ci sur de l’exploration et des combats au tour par tour avec une ambiance particulièrement sablée : votre objectif, établir des relations diplomatiques et commerciales en guidant une caravane d’aventuriers à travers des environnements dangereux et qui ne vont pas vous rendre la vie facile, entre les pluies acides et autres tempêtes de sable. Ce n’est pas la première fois qu’une démo est disponible pour le jeu, mais celle-ci est sans doute la plus proche de la sortie finale désormais fixée à début 2024. L’occasion de (re)découvrir ce projet indépendant prometteur.

Soulslinger: Envoy of Death

Genre : FPS et roguelite

FPS et roguelite Année de sortie : 2023 (accès anticipé)

2023 (accès anticipé) Plateformes : PC

Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de découvrir un nouveau FPS, surtout quand celui-ci est chapeauté par un petit studio indépendant. Cependant, Soulslinger: Envoy of Death embrasse également les mécaniques de roguelite où chaque mort vous permettra d’apprendre de vos erreurs et de vous améliorer. Une boucle de gameplay à découvrir dans une démo, où l’on incarne un Émissaire de la Mort qui est capable d’enchaîner les pouvoirs et de faire face aux monstruosités des Limbes.

Another Crab’s Treasure

Genre : Souls-like

Souls-like Année de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC

Vous aimez souffrir, mourir, recommencer encore et encore, mais Elden Ring, Dark Souls ou The Surge sont trop fades pour vous ? Eh bien, plongez dans les fonds-marins avec Another Crab’s Treasure. Oui, malgré son petit personnage à pinces et ses environnements colorés, Another Crab’s Treasure est bien un Souls-like avec ses boss, sa difficulté et ses différentes approches. Vous incarnez un bernard-l’ermite qui part à la chasse au trésor pour récupérer son coquillage, sauf qu’il fera la rencontre d’un tas de créatures marines et de défis sur son chemin. Assurément, un titre à essayer, ne serait-ce que pour découvrir son humour noir.

Headbangers: Rhythm Royale

Genre : Jeu de rythme et Battle Royale

Jeu de rythme et Battle Royale Date de sortie : 31 octobre 2023

31 octobre 2023 Plateformes : PC – SWITCH – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES

Des pigeons à chapeaux, du rythme et du battle royale, c’est le programme loufoque de Headbangers: Rhythm Royale. Concept déluré sorti de l’esprit du studio français Glee-Cheese Studio, le titre se présente comme un battle royale rythmique. Laissez donc tomber les traditionnels BR qui se jouent sur une carte qui se resserre, l’originalité réside ici dans sa composante jeu de rythme : vous et 29 pigeons doivent enchaîner des mini-jeux où avoir le bon tempo est le maître-mot. Et bien sûr, on n’oublie pas de personnaliser notre volatile !

Quantum Knights

Genre : RPG, shooter et hack’n’slash

RPG, shooter et hack’n’slash Date de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC

Un peu oublié depuis son annonce il y a plus de deux ans, Quantum Knights fait pourtant son retour avec le Steam Néo Fest. Projet clinquant repéré par l’éditeur Line Games, il s’agit un jeu de tir à la troisième personne proche d’un hack’n’slash dans son gameplay avec des composantes de RPG. Monde ouvert très ambitieux, le soft affiche des visuels époustouflants dans ses trailers, et des mécaniques nerveuses et dynamiques. Mais qu’en est-il clavier et souris en main ? C’est justement l’occasion de voir ça avec cette nouvelle démo !

Worlds of Aria

Genre : Jeu de rôle coopératif

Jeu de rôle coopératif Année de sortie : 2024

2024 Plateformes : PC – SWITCH

On poursuit notre lignée des jeux français avec une adaptation de l’univers d’Aria inspiré des jeux de rôle papier : Worlds of Aria vous a probablement déjà interpellé sur les réseaux, ne serait-ce que par la participation de nombreux créateurs et créatrices de contenu (MisterMV, Lydia, Lâm et bien d’autres). Mais derrière ce casting bien connu issu du phénomène Game of Rôles (et pas que) se cache un vrai jeu narratif au potentiel important. La première démo proposée à l’AG French Direct avait donné un avant-goût intéressant et cette nouvelle démo devrait être encore plus complète. Un titre jouable de 1 à 4 joueurs, mais qui libère surtout son potentiel à plusieurs.

FOUNDRY

Genre : Jeu de simulation et de construction d’usine

Jeu de simulation et de construction d’usine Année de sortie : Inconnue

Inconnue Plateformes : PC

Vous avez aimé Satisfactory ? Dans ce cas, FOUNDRY pourrait vous faire de l’œil. Repéré récemment par l’éditeur Paradox Interactive, le titre se présente comme un jeu de simulation et de construction d’usine en vue à la première personne. Il faudra collecter des matériaux, construire des ateliers et mettre en marche toute une chaîne de production pour automatiser certains processeurs. Un concept addictif, mais il reste à voir s’il arrivera à se distinguer suffisamment de son inspiration avec une réelle plus-value. La démo est sans doute un bon point de départ pour en juger.

Pioneers of Pagonia

Genre : City-builder

City-builder Période de sortie : Fin 2023

Fin 2023 Plateformes : PC

On part dans un autre pan de la gestion en se tournant vers le city-builder Pioneers of Pagonia. Peu médiatisé et pourtant très charmant au premier coup d’œil avec sa direction colorée, le titre est pourtant conçu par le créateur original de la série The Settlers. Il propose une aventure où l’objectif est de construire son village de zéro sur les terres mystérieuses de l’île de Pagonia. À vous de jongler entre collecte de ressources, productions de nouveaux matériaux et développement économique. Cette démo permet de découvrir trois cartes et les mécaniques de base.

Enshrouded

Genre : Jeu d’action et de survie aux composantes RPG en monde ouvert

Jeu d’action et de survie aux composantes RPG en monde ouvert Année de sortie : 2023 (accès anticipé)

2023 (accès anticipé) Plateformes : PC

Si vous aimez Valheim ou les jeux de survie, celui-ci est sans doute fait pour vous. En y rajoutant des composantes action RPG et en abordant le thème de la survie de façon un peu plus douce, Enshrouded semble être un titre prometteur. Ce qui lui permet de se distinguer un peu de la masse des survival et pour cause, il est développé par Keen Games, studio que l’on connait pour le très sympathique Portal Knights. Malgré son pitch quelque peu quelconque sur le papier, nos premières impressions sur ce jeu ont été plus que positives, avec un concept qui peut marcher. L’occasion de voir tout ça avec cette nouvelle démo.

Sandy’s Great Escape

Genre : Réflexion

Réflexion Période de sortie : Octobre 2023

Octobre 2023 Plateformes : PC

Tranchons un peu avec le réalisme du précédent pour se diriger vers un titre au pixel-art absolument charmant. Sandy’s Great Escape est né d’une Game Jam et propose un concept simple : vous devez résoudre moult énigmes en vous déplaçant sur une grille. Mais attention, vous devez le faire en évitant les pièges mortels sur votre chemin. À vous d’observer votre environnement, d’appréhender le niveau et de trouver comment parvenir au bout en réalisant le moins de mouvements possibles. Un titre qui se joue sans doute par petites sessions, sans être trop frustrant grâce à une option de rembobinage.

Ghostrunner 2

Genre : Action et Parkour

: Action et Parkour Date de sortie : 26 octobre 2023

: 26 octobre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

On aurait aimé éviter d’inclure trop de titres déjà connus ou attendus pour se focaliser sur les jeux indépendants moins populaires mais difficile de ne pas inclure Ghostrunner 2 après l’excellent premier épisode. Plus beau, plus complet, plus ambitieux, ce nouvel épisode s’annonce encore plus intense. Ce jeu d’action/FPS nous plonge dans un univers cyberpunk futuriste où vous devez enchaîner les éliminations au katana sans vous faire toucher, tout en jouant avec votre dextérité et votre savoir-faire en parkour. On a déjà hâte d’entendre sa bande-son !

Europa

Genre : Aventure et exploration

: Aventure et exploration Période de sortie : 2024

: 2024 Plateformes : PC et consoles

Charmant à souhait. C’est très clairement la première pensée que l’on a en découvrant Europa, un jeu d’aventure et d’exploration qui nous avait déjà tapé dans l’œil à de nombreuses reprises. Ce titre qui sent bon l’amour des films Ghibli nous emmène sur l’une des lunes de Jupiter (qui donne son nom au jeu) et nous demande d’enquêter sur l’histoire du dernier être humain vivant en explorer ruines et paysages magnifiques. Le monde est enivrant et ne demande qu’à être parcouru, à pied ou à l’aide d’un jetpack et l’idée de le découvrir avec une démo ne peut être que réjouissant.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Genre : Stratégie

Stratégie Date de sortie : 17 novembre 2023

17 novembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Plus ambitieux que certains précédents titres cités, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est un jeu de stratégie qui n’hésite pas à y mettre un peu d’action. Ce STR prend place dans l’univers Warhammer et nous invite à prendre le commandement de quatre factions différentes, comme les Éternels de l’Orage et les Kruelboyz Orruks. Plus ambitieux veut également dire un peu plus cher, c’est donc une bonne opportunité de tester le titre avant de passer à la caisse d’ici sa sortie d’ici un mois. Cette démo contient d’ailleurs 3 missions solo de la campagne et la possibilité de jouer en multijoueur en 1v1 ou 2v2.

The Thaumaturge

Genre : RPG isométrique

RPG isométrique Date de sortie : 5 décembre 2023

5 décembre 2023 Plateformes : PC puis plus tard sur PS5 et Xbox Series

Difficile de ne pas évoquer la première démo jouable de The Thaumaturge, un RPG narratif isométrique qui s’annonce très prometteur. Développé par l’équipe qui est d’ailleurs en charge du remake de The Witcher sous Unreal Engine 5, le titre met l’accent sur sa narration et sur ses mécaniques de jeux de rôle. Les choix moraux auront une grande importance, à travers une histoire alternative qui se déroule à Varsovie au tout début des années 1900. Les combats sont tactiques et vous demanderont de manipuler les Salutors pour mettre à profit leurs compétences.

Difficile pour nous de nous arrêter là, tant les démos sont nombreuses et les propositions charmantes. On pourrait aussi évoquer Gangs of Sherwood ou encore RoboCop Rogue City mais l’objectif d’une sélection, c’est aussi de se recentrer sur quelques titres. On aurait aimé vous reparler de Laika: Aged Through Blood, mais il était déjà dans notre précédente sélection. Vous pouvez d’ailleurs découvrir les autres jeux sur la page du Steam Néo Fest ou nous dire dans les commentaires quelles sont les belles découvertes de votre côté. On se fera un plaisir d’aller les découvrir à vos côtés !