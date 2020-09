Jeudi soir, Sony a lâché une nouvelle conférence pour sa PlayStation 5. Pendant un peu plus de 40 minutes, on a eu droit à des annonces comme Final Fantasy XVI ou le RPG Harry Potter, du gamplay, pour Spider-Man Miles Morales notamment, mais aussi le prix et la date de la PlayStation 5.

Si vous avez loupé le coche, pas de panique, comme d’habitude, on est là et l’on vous résume absolument tout ce qu’il faut savoir dans cette vidéo. En 5 minutes chrono, vous saurez tout ce qu’il s’est passé. Et si vous avez manqué l’actualité PS5 ces derniers jours, suivez le guide :