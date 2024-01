Mateusz Tomaszkiewicz, vétéran de CD Projekt Red, rejoint le studio Rebel Wolves pour travailler sur un RPG d’envergure

Un studio qui se transforme en CD Projekt bis

On ne sait encore rien du RPG de Rebel Wolves si ce n’est qu’il se basera sur un nouvel univers de dark fantasy, mais on peut néanmoins se dire qu’il semble être entre de bonnes mains puisqu’il a trouvé son directeur créatif en la personne de Mateusz Tomaszkiewicz. Un nom qui, sur le papier, ne vous dira probablement rien, alors qu’il a été l’une des pierres angulaires de CD Projekt Red durant son temps passé chez le studio polonais.

Il a notamment été le réalisateur du spin-off Thronebreaker: The Witcher Tales en plus d’avoir travaillé sur le jeu GWENT, mais il a aussi été le lead quest designer de The Witcher 3 ainsi que le quest design director sur Cyberpunk 2077. Il rejoint ainsi certains de ses anciens collègues dans cette nouvelle aventure, qu’il a hâte de présenter au public (message relayé par Gematsu) :

« Nous voulons créer un monde que vous aurez envie d’explorer, dans lequel vous pourrez vous plonger et découvrir des histoires qui vous feront vous soucier des personnages. Notre objectif est de proposer une expérience qui permettra une variété de choix et une grande rejouabilité. Aider à créer cette expérience avec autant de personnes talentueuses sera ma mission chez Rebel Wolves, et j’ai hâte que tout le monde voie ce que l’équipe fait depuis un bon moment maintenant. »

Aucune date de sortie n’est précisée pour ce projet dont on ignore tout, jusqu’à son nom.