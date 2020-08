Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 perd son scénariste et son directeur créatif

Récemment repoussé à 2021, Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 connait de nouvelles perturbations et voit son scénariste et son directeur créatif quitter le projet.

La fin de cinq années de collaboration

Il y a quelques jours, les studios évoquaient des « changements organisationnels » pour améliorer la qualité du jeu et repoussaient sa date de sortie. On en sait désormais désormais plus puisque, dans un communiqué, Paradox Interactive et Hardsuit Labs ont annoncé se séparer de Brian Mitsoda, le concepteur narratif, et de Ka’ai Cluney, le directeur créatif.

« Nous apprécions et apprécions les contributions de Brian et Ka’ai, qui ont joué un rôle déterminant dans l’établissement du scénario et du ton sombre du jeu et ont contribué à faire de nous un véritable successeur de l’emblématique Bloodlines. Nous leur souhaitons le meilleur dans leurs efforts futurs, » déclarent les studios. « Ces changements dans l’équipe se focalisent sur une chose : vous offrir le meilleur jeu Vampire : The Masquerade possible« , conclut le communiqué.

Si le communiqué publié sur le site officiel du jeu affirme que ces départs ont été décidés d’un commun accord, Brian Mitsoda affirme sur le site Rock Paper Shotgun qu’il a été licencié du jour au lendemain, le 16 juillet 2020. Une décision qui a été particulièrement choquante pour l’intéressé qui se dit « incroyablement déçu et frustré » de voir son travail sur le projet s’arrêter après cinq années de collaboration avec le studio Hardsuit Labs : « Je suis en charge du récit depuis le début, travaillant de longues journées et parfois des week-ends pour livrer un successeur à Vampire : The Masquerade – Bloodlines. »

Le poste de directeur créatif sera désormais occupé par Alexandre Mandryka, connu pour son travail sur Assassin’s Creed, Warhammer 40K et Far Cry.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est désormais attendu en 2021, sans davantage de précisions, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.