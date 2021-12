Vampire: The Masquerade – Bloodhunt sortira les crocs au printemps 2022 sur PC et PS5

Après une courte période d’accès anticipé à la rentrée, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt est maintenant attendue pour sa sortie définitive. Les suédois du studio Sharkmob voulaient initialement le sortir à la fin de l’année mais ont préféré peaufiner leur bébé et visent désormais une sortie au printemps 2022.

Le Battle Royale vampirique sortira au printemps

Il y a quelques mois, nous vous avions présenté ce battle royale qui met en avant des combats dynamiques principalement au corps à corps, où l’on incarne des suceurs de sang (et l’on avait été plutôt enjoué). Depuis, le titre avait confirmé une arrivée sur PlayStation 5 mais avait aussi sous-entendu une sortie pour la fin d’année 2021.

Finalement, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt a confirmé lors des Game Awards qu’il n’arrivera qu’au printemps 2022, avec une arrivée sur PC et PS5. Une nouvelle bande-annonce a aussi été diffusée, mettant l’accent sur l’aspect vertical et le gameplay frénétique du jeu. Pour rappel, il s’agit d’un jeu multijoueur qui prend place dans le Monde des Ténèbres où l’on devra être le meilleur de la partie.