Vampire: The Masquerade – Bloodhunt dévoile ses configurations requises sur PC

Officialisé lors du Summer Game Fest le mois dernier, Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, le battle royale free-to-play du studio suédois Sharkmob, a révélé par l’intermédiaire de sa page Steam ses configurations requises pour pouvoir en profiter pleinement sur PC. Alors, votre machine a-t-elle ce qu’il faut dans le ventre pour prendre part au conflit entre les vampires faisant rage dans la ville de Prague ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i5-8600 ou AMD Ryzen 1600X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX 11

20 Go d’espace disque nécessaire (SSD fortement recommandé)

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX 11

20 Go d’espace disque nécessaire (SSD fortement recommandé)

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt est attendu plus tard cette année sur PC. Pour en savoir plus sur ce titre, n’hésitez pas à consulter notre aperçu positif dédié à sa version alpha.