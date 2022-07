Valkyrie Elysium : Un nouveau trailer cette nuit, mais une date déjà en fuite

Le planning de Square Enix pour la fin d’année est déjà très chargé, mais il reste encore quelques dates à caler pour l’éditeur, qui nous a promis d’autres jeux pour cette année 2022. C’est le cas de Valkyrie Elysium, le successeur de Valkyrie Profile annoncé lors du même State of Play qu’un autre jeu de l’éditeur, The Diofield Chronicles. Ce dernier a tout récemment communiqué sur sa date de sortie, et Valkyrie Elysium devrait faire de même cette nuit.

La date déjà connue ?

Square Enix nous donne donc rendez-vous dans la nuit, à 2 heures du matin précisément, pour assister à un nouveau trailer de Valkyrie Elysium, qui sera visible sur la vidéo ci-dessus. Cette bande-annonce devrait donc nous préciser un peu de plus de choses sur cet Action-RPG encore assez obscur, mais il devrait surtout nous dire quand ce nouvel épisode sera disponible.

Mais manque de chance, la date de sortie est déjà connue suite à une fuite sur le PlayStation Store, repérée par Gematsu, avec la page du jeu qui a été mise à jour avec cette information.

On pourrait donc découvrir que ce Valkyrie Elysium sortira sur PC, PS4 et PS5 dès le 29 septembre, soit une toute petite semaine après The Diofield Chronicles. Mais aussi une toute petite semaine avant le portage Switch de NieR Automata. Cela reste cependant à confirmer. Bref, à la fin de l’année 2022, on pourra donc presque dire qu’un jeu Square Enix sort toutes les semaines.