Square Enix annonce Valkyrie Elysium, le successeur de Valkyrie Profile

Si ce State of Play a été le théâtre de nombreuses annonces pour de nouvelles licences, quelques franchises du passé ont fait un retour surprise dont Valkyrie Elysium. Eh oui, Square Enix nous a bien déterré la franchise Valkyrie Profile.

La Val qui rit

Célèbre licence de RPG développé par le studio Tri-Ace, Valkyrie Elysium est décrit comme « un nouveau chapitre de la saga sur un monde au bord de la destruction ». Ce nouvel opus semble prendre une forme d’Action-RPG assez classiques par rapport aux précédents opus, excepté le Tactical Valkyrie Profile: Covenant of the Plume sur DS. Le fait que Square Enix n’est pas gardé le nom Valkyrie Profile semble donc en effet indiquer une toute nouvelle nouvelle direction.

En plus du trailer diffusé lors du State of Play, l’article du PlayStation Blog nous révèle que le titre prendra place dans un lointain passé où le Ragnarök (la fin des temps) plane sur les royaumes. Si vous ne connaissez pas la série, on précise bien sûr qu’elle s’inspire énormément de la mythologie nordique.

De ce que l’on comprend, il semble qu’Odin ait créé une Valkyrie solitaire avec ses dernières forces afin de sauver ce monde condamné. Derrière cette destruction imminente, une vérité semble toutefois cachée. En marge des défis qu’elle devra surmonter, notre héroïne apprendra à connaitre le monde qui l’entoure, et elle aura inévitablement des choix à faire en ce qui concerne son destin.

En matière de gameplay, bien que le système de combat soit différent, on devrait tout de même retrouver la mécanique d’invocation d’alliés pouvant se battre à nos côtés. Sur PS5, on nous promet une résolution en 4K et un framerate à 60 FPS. Comme pour les précédents opus, la bande son sera signée par Motoi Sakuraba (Tales of, Baten Kaitos). On apprend enfin que le chara-design de certains personnages sera créé par Yuya Nagai de CyDesignation.

Valkyrie Elysium est prévu cette année sur PS4, PS5 et PC.