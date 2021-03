Valheim : Vers un portage du jeu sur Nintendo Switch ?

Exclusivement disponible en early access pour le moment, Valheim est malgré tout l’une des grosses surprises de ce début d’année. Et comme tout succès commercial éclatant, certains commencent déjà à lorgner sur l’éventualité d’une sortie Switch. Enfin, par « certains », nous parlons du professionnel du portage sur l’hybride de Nintendo, le studio Panic Button !

Panic Button à la pêche aux bons plans ?

Si ce nom ne vous dit rien, c’est normal : Panic Button officie essentiellement dans le portage, principalement sur Switch de surcroît. Ainsi, si le studio ne développe pas de contenu original, il est malgré tout à l’origine de nombre de sorties sur l’hybride de Nintendo. Notamment le portage de Apex Legends, daté d’aujourd’hui même, ou encore celui de DOOM Eternal, Rocket League et Wolfenstein Youngblood. Un travail qui, excepté à quelques occasions, est tout à fait satisfaisant, lorsque l’on prend en compte les capacités limitées de la console.

Interrogés dans les colonnes de Nintendo Life, à qui ils donnaient une interview au sujet de la sortie de Apex Legends sur Switch, des développeurs ont fait part de leur volonté de porter de nouveaux titres sur le support. Et les réponses peuvent surprendre, puisque le directeur technique aimerait carrément travailler sur un certain Bloodborne, exclusivité Sony. Tandis que Dan Hernberg, directeur de production, voit un peu moins gros et plus réaliste : il aimerait porter Valheim !

Alors bien sûr, il ne faut pas prendre le résultat de cette interview pour argent comptant. Le développeur le dit lui-même, il n’est pas sûr dans son choix. Il a simplement évoqué Valheim parce qu’il y joue beaucoup ces derniers temps. Et il n’est pas le seul, puisque le titre s’est vendu à plus de 5 millions d’unités (virtuelles) en un mois. Mais justement, avec un succès pareil, il ne serait pas étonnant de voir débarquer ce jeu de survie sur d’autres supports. Nintendo Switch en tête !

Pour le moment, Valheim n’est disponible que sur PC.