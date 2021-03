Valheim passe le cap des 5 millions de ventes en un mois

Le 2 février dernier, Valheim sortait dans la plus grande confidentialité avec un accès anticipé qui a vite rencontré le succès, même si les développeurs d’Iron Gate ne s’attendaient pas à un tel phénomène. Un mois après, le titre a brisé tous les records et est rentré dans les jeux les plus joués de Steam, et ce n’est visiblement pas sur le point de s’arrêter.

Des Vikings toujours plus nombreux

On a pu voir les ventes de Valheim s’envoler de millions en millions, pour aujourd’hui atteindre un cap symbolique, celui des 5 millions d’unités écoulées. Un succès déjà prodigieux de base pour un titre vendu sur une seule plateforme, mais qui l’est encore plus si l’on rappelle qu’il ne s’agit là que de son accès anticipé.

Le studio a publié un nouveau message pour annoncer cela, en mettant en avant quelques autres chiffres qui montrent que le jeu est très suivi sur Twitch, avec près de 35 millions d’heures de jeu vues sur la plateforme. Le jeu entre aussi dans le top 40 des jeux les mieux notés de Steam en se plaçant 39ème. Les développeurs nous annoncent alors que l’année 2021 sera riche en nouveautés pour le jeu, et remercie tous les vikings qui ont tenté l’aventure.

Valheim est uniquement disponible sur PC.