Le jeu Until Dawn va lui aussi être adapté en film, avec David F. Sandberg (Annabelle 2, Shazam) à la réalisation

Le réalisateur de Shazam revient à l’horreur

Until Dawn rejoint donc la liste des jeux d’horreur qui seront portés sur le grand écran. C’est The Hollywood Reporter qui nous en apprend plus sur ce projet en indiquant que le projet semble déjà bien avancé, puisqu’il a trouvé un réalisateur en la présence de David F. Sandberg.

Ce dernier a fait parler de lui pour les deux films Shazam au sein de l’univers DC au cinéma, mais avant de filmer les aventures du super-héros, il était surtout vu comme un cinéaste très orienté sur le domaine de l’horreur, avec des films comme Annabelle 2 ou encore Dans le noir. Ce qui rend ainsi sa nomination en tant que réalisateur d’Until Dawn assez logique.

Le film a même trouvé son scénariste avec Gary Dauberman, lui aussi spécialisé dans l’horreur avec des participations sur les films La Nonne, Annabelle et Ça. Peu d’autres informations sont connues sur le film, si ce n’est qu’il est voué à être classifié R, c’est-à-dire réservé à un public adulte (logique). Quant au casting, il est encore inconnu, et on ne sait pas si Hayden Panettiere, Brett Dalton, Rami Malek et compagnie reprendront leurs rôles (on en doute).