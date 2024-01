Le jeu d’horreur Until Dawn pourrait ressortir sur PC et sur PlayStation 5

Until Dawn a été une aubaine pour Supermassive Games, lui permettant d’atteindre une grande exposition afin qu’il puisse multiplier ses projets. On pensait cependant qu’il s’agissait maintenant d’une relique du passé pour le studio, désormais concentré sur sa saga The Dark Pictures, entre d’autres projets. Mais tout récemment, Hollywood s’est penché sur le cas du jeu pour lui offrir une adaptation au cinéma, et cela pourrait ne pas être le seul projet en cours autour de cette licence, comme nous l’apprend billbil-kun sur Dealabs, qui a prouvé sa crédibilité par le passé contrairement à de nombreux insiders.