Qui vivra, qui mourra ?

Ce n’était pas franchement le remaster que l’on espérait, ni celui-ci qui méritait le plus, et pourtant, Sony a décidé de vendre une nouvelle version du jeu d’horreur Until Dawn. Sorti en 2015, le titre de Supermassive Games est un slasher qui nous fait suivre huit adolescents dans une aventure horrifique où tout le monde peut mourir (ou survivre) selon vos décisions. Plusieurs années après, le jeu a gardé une bonne aura auprès des joueurs et des joueuses, ce qui a sans doute poussé le constructeur nippon a relancé la franchise.

Cela va se faire avec un film actuellement en préparation à Hollywood mais aussi avec cette nouvelle version : ce remaster d’Until Dawn n’apporte rien de fondamentalement nouveau et va seulement se concentrer sur une amélioration graphique et sonore. Entièrement refaçonné sous Unreal Engine 5 et confié au studio Ballistic Moon, le titre bénéfice tout de même de visuels assez flatteurs pour la rétine, comme le montre cette première bande-annonce. Les personnages, les environnements, les effets et les décors ont été améliorés, et l’on nous promet un paysage sonore complètement nouveau.

On nous parle tout de même de quelques petites nouveautés relativement anecdotiques mais qui feront plaisir aux fans, comme quelques nouveaux objets à collectionner et de nouveaux recoins à explorer. Il devrait y avoir également des séquences narratives recoupées et une nouvelle caméra à la troisième personne, sous-entendu une caméra plus libre pour jouer sur l’immersion. Sans doute une parfaite occasion pour les néophytes de découvrir ce jeu d’horreur, qui arrive également pour la première fois sur PC. Aucune date de sortie, on nous donne seulement rendez-vous courant 2024 pour son arrivée sur PC et PS5.