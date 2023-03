Dead by Daylight : Un film d’horreur va bientôt voir le jour au cinéma

La boucle est bouclée. Après avoir puisé dans de nombreuses sagas de films d’horreur pour alimenter son roster de tueurs, Dead by Daylight va à son tour passer par la case cinéma avec une adaptation qui sera sans doute très attendue. C’est Variety qui nous l’apprend aujourd’hui en précisant que c’est le studio Blumhouse, spécialisé dans le genre de l’horreur (on lui doit Paranormal Activity), qui va s’occuper de ce film en compagnie des créateurs de la licence, Behaviour Interactive.

Des producteurs spécialiste de l’horreur pour cette adaptation

Voir Blumhouse s’intéresser à des adaptations de jeux vidéo n’a rien d’étonnant, puisqu’il y a peu, le studio a ouvert sa propre division gaming avec l’idée de financer des projets indépendants (moins de 10 millions de dollars).

Variety nous informe que le film sera aussi produit par Atomic Monster, l’entreprise du réalisateur James Wan qui est notamment à la tête des films The Conjuring et Insidious. Du beau monde qui connait bien le cinéma d’horreur donc, et qui a à coeur de produire un film Dead by Daylight qui respectera l’esprit de la licence.

Pour le moment, aucune date de sortie n’est prévue et le casting n’a pas encore commencé, mais le projet devrait être vite mis en route.