Death Stranding 2 pourrait bientôt faire parler de lui, le titre complet déjà connu ?

Sam à la plage

En oubliant en avance le line-up des jeux PlayStation ou en révélant des jeux comme Ghostrunner 2, billbil-kun dispose d’une crédibilité solide qui rend forcément ses propos sur Death Stranding intéressants à relayer.

Il indique qu’une annonce autour du jeu est prévue dans le courant des quinze prochains jours, que ce soit lors d’un possible State of Play ou non. Mais l’insider déclare aussi que le titre du jeu complet ne serait donc pas DS2, mais Death Stranding 2 – On The Beach. La plage est un élément important dans le premier Death Stranding, ce qui rendrait ce titre logique, mais puisque aucune confirmation n’est faite à ce jour, tout est à prendre ici avec des pincettes. Réponse dans les jours à venir.

La version mobile du premier épisode se précise

Pendant ce temps, une information plus officielle pour le premier jeu a été dévoilée puisqu’il est sur le point d’être publié sur les appareils Apple compatibles, comme les iPhone 15 Pro. C’est donc dès le 30 janvier prochain que vous pourrez jouer à Death Stranding sur votre iPhone, ou bien sur Mac et iPad. Il s’agira bien de la version Director’s Cut du jeu, qui sera vendu à un prix de 22,99 € pour son lancement. Il est déjà possible de consulter la fiche du jeu sur l’App Store.