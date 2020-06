Deux versions physiques pour Cloudpunk avec une Signature Edition

Depuis sa sortie, le jeu a quand même continué à se développer avec notamment l’ajout d’une caméra à la première personne. Cette fois-ci, le titre d‘Ion Lands nous fait la bonne surprise de débarquer en version physique sur Xbox One, Switch et PS4.

Deux versions valent mieux qu’une

C’est par le biais d’une collaboration entre l’éditeur Merge Games et l’entreprise française Just For Games qu’il va être possible de se procurer une version physique de Cloudpunk. En versions limitées, la première édition Standard du jeu ne comprendra que le boîtier et le disque et sera disponible sur Xbox One, PS4 et Switch. Cependant, la Signature Edition sera seulement disponible sur Switch et PS4 et contiendra quelques accessoires supplémentaires :

La boîte de la Signature Edition et son artwork

La version physique du jeu

La bande-son intégrale sur CD

Des pins avec le logo de Cloudpunk et de Camus le chien

Une impression exclusive à cette version.

Pour l’instant, seule la Signature Edition est listée sur la boutique française au prix de 44,99€ sur PS4 et 49,99€ sur Switch. La boutique anglaise Signature Edition Games, une branche commerciale de Merge Games, a affiché le début des précommandes pour ces versions le 25 juin et a dévoilé un prix aux alentours de 30 euros pour les éditions standards des 3 consoles. Si le prix devrait être assez similaire pour ces éditions sur la boutique française, il faudra attendre une confirmation de celle-ci pour la date d’ouverture des précommandes.

Ces versions physiques semblent être prévues pour l’été 2020. Pour vous faire un premier avis sur Cloudpunk avant de prendre une décision, vous pouvez aller regarder notre test du jeu à cette adresse.