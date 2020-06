Cloudpunk ajoute une vue à la première personne

Cloudpunk, dont les problèmes de caméras avaient déjà été pointés lors de notre test, vient de recevoir aujourd’hui une mise à jour sur Steam afin d’y ajouter la vue à la première personne. Le studio Ion Lands n’a pas tardé à corriger ce vilain défaut.

En immersion

C’est par le biais d’une mise à jour gratuite que vous pourrez arpenter la mégalopole cyberpunk sous un nouvel angle. Mais ce n’est pas la seule nouveauté de ce patch car celui-ci vous permet de reconfigurer les commandes du jeu et ajoute également des robots nettoyeurs dans les ruelles de Nivalis.

Concernant les véhicules, la caméra devient complètement libre et vous permettra donc de regarder autour de vous à 360 degrés. Les développeurs prévoient d’implémenter une vue cockpit afin de rendre l’immersion encore plus complète.

Pour rappel, Cloudpunk est disponible sur PC (passez voir notre Indie Story) et arrivera plus tard sur Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch sans fenêtre de sortie précise.