Cloudpunk se date sur consoles et dévoile un trailer PS4

Maple Whispering Limited et Ion Lands viennent de dévoiler une date de sortie sur consoles ainsi qu’un trailer sur PlayStation 4 de Cloudpunk (dont vous pouvez lire ou relire notre test).

Une histoire sombre dans une ville style Cyberpunk

Déjà disponible sur PC depuis le 23 avril, Cloudpunk arrive le 15 octobre sur consoles et va vous mettre dans la peau de Rania. C’est votre première nuit de travail pour Cloudpunk, la société de livraison semi-légale basée dans la ville tentaculaire de Nivalis.

Aucun travail de livraison n’est trop dangereux, et personne n’est plus rapide qu’un conducteur de Cloudpunk. Dans ce jeu d’exploration, vous allez rencontrer un large éventail de personnages : des androïdes, l’IA et des humains sans scrupules. Tout le monde a une histoire, et au cours d’une nuit à Nivalis, tout va changer.

Cloudpunk est actuellement disponible sur PC et arrive le 15 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et Switch.