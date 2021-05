Cloudpunk date la sortie de son DLC City of Ghosts pour le 25 mai

Annoncé depuis fin mars, le premier DLC de Cloudpunk baptisé City of Ghosts a finalement annoncé sa date de sortie sur PC. Celui-ci est alors présenté comme une séquelle puisqu’il narre les évènements se déroulant après la campagne principale du jeu. Cette extension est prévue sur Steam dès le 25 mai prochain à un prix encore non défini.

Hayse, un nouveau personnage au caractère détonnant retourne à Nivalis

Ce DLC permet au joueur de retrouver les protagonistes précédents avec Rania et son chien Camus en plus de nous présenter un nouveau personnage jouable qui va croiser le chemin de Rania : Hayse. Ce dernier nous est présenté comme un joueur invétéré et porté sur l’alcool avec un comportement autodestructeur et qui vagabone en compagnie d’un androïde de Corpsec plutôt maladroit. Ces deux protagonistes loufoques devront alors collecter assez d’argent pour régler une dette avant le lever du soleil.

Cette extension est pour le moins ambitieuse car elle nous est présentée en tant que séquelle avec de nouvelles rencontres et de nouvelles zones à explorer au sein de Nivalis. On aura alors l’occasion de participer à des courses urbaines, de personnaliser encore plus son HOVA dans une nouvelle campagne qui sera entièrement doublée et apparemment aussi longue que celle du jeu classique.

À l’image de Cloudpunk, différents choix vous seront proposés amenant à plusieurs conclusions. Il faudra néanmoins attendre plus d’informations pour une date de sortie de l’extension sur PS4, Switch et Xbox One. Si vous voulez vous faire un premier avis sur le titre, n’hésitez pas à jeter un œil à notre test.