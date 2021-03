Cloudpunk s’offre bientôt un gros DLC avec City of Ghost

Grosse surprise pour le jeu indépendant Cloudpunk qui annonce un futur DLC qui vous fera revenir à Nivalis pour une suite directe au jeu de base : City of Ghost.

De retour en ville

Cloudpunk est un jeu indépendant développé par le studio ION Lands et sorti chez nous 2020 sur consoles et PC. Malgré quelques faiblesses, le titre se démarque avec une ambiance visuelle et sonore maitrisée dans un univers Cyberpunk prenant. Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre test de l’époque.

Avec Cloudpunk – City of Ghost, vous retournerez explorer la ville de Nivalis dans des perspectives différentes tout en incarnant un nouveau personnage en plus de Rania. Il s’agit d’un joueur invétéré quelque peu alcoolique sur les bords du nom de Hayse. Les mésaventures de ces deux personnages, et d’autres, vont inévitablement finir par s’entrechoquer. Comme pour la titre original, la narration sera assez poussée.

En bref, ce DLC proposera d’explorer de nouvelles zones, de rencontrer de nouveaux personnages, de participer à des courses urbaines (avec des éléments de personnalisation pour votre véhicule), et une histoire qui proposera plusieurs fins différentes selon vos choix.

Cloudpunk – City of Ghost est attendu « bientôt sur PC et sans doute un peu plus tard sur consoles même si rien n’a encore été annoncé officiellement.