Une nouvelle vidéo de gameplay commentée pour Sable

Le Future Games Show d’hier a été l’occasion d’avoir des nouvelles de plusieurs titres en développement. Ici, c’est Sable qui a donné des siennes dans une vidéo de gameplay commentée par le studio de développement Shedworks.

Un voyage symbolique qui donne toujours envie

Pour rappel, Sable est un titre édité par Raw Fury qui nous fait parcourir un monde ouvert désertique aux côtés de Sable, la protagoniste de l’histoire. Ce périple occupera le rôle de rite de passage à l’âge adulte pour ce personnage qui se familiarisera avec le monde du jeu tout en découvrant la place qu’elle occupe au sein de celui-ci. Sable viendra également en aide aux habitants des lieux et parcourra les dunes à bord de son hoverbike pour découvrir les secrets qui occupent ces terres.

Dévoilé il y a un peu plus de deux ans, ce jeu nous offre de nouveau un rapide coup d’œil sur son monde avec ce court trailer d’une durée de deux minutes. On espère toutefois recevoir bientôt des nouvelles un peu plus importantes de la part du titre de Shedworks qui commence à se faire un peu désirer.