Une démo serait prévue pour Valkyrie Elysium selon une fuite

Square Enix a un planning bien chargé pour cette fin d’année, et avec tous les titres qu’il doit vendre, l’éditeur se plie en quatre pour que sa communauté puisse faire un choix via la mise en ligne de démos. On a récemment pu découvrir celle de The DioField Chronicles, qui a certainement bien marché pour le jeu étant donné les retours positifs sur cette démo, et il se pourrait que l’on découvre prochainement une version d’essai pour Valkyrie Elysium, lui aussi prévu pour la fin septembre.

Une annonce pour la Gamescom ?

🚨 VALKYRIE ELYSIUM DEMO VERSION pic.twitter.com/NKhVpXZogB — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) August 23, 2022

C’est le compte PlayStation Game Size, toujours très bien informé sur tout ce qui bouge au sein du PlayStation Network, qui a repéré la présence d’une démo pour Valkyrie Elysium.

C’est pour le moment tout ce qu’il a pu trouver, avec quelques images à l’appui pour vérifier ces dires On ignore encore le poids de cette démo, son contenu, ou même sa date de sortie, mais elle devrait arriver très vite étant donné que le jeu sortira le mois prochain. Peut-être une annonce ce soir, ou via une présentation PlayStation d’ici quelques jours qui sait ?

Valkyrie Elysium sortira le 29 septembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Il faudra cependant attendre le 11 novembre pour voir le titre débarquer sur PC.