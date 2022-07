Valkyrie Elysium : L’action-RPG de Square Enix est disponible en précommande

Malgré le report de Forspoken, qui n’arrivera finalement qu’en 2023, la rentrée s’annonce très chargée pour Square Enix. L’éditeur japonais compte sortir beaucoup de jeux en septembre et en octobre, et on a récemment pu apprendre que Valkyrie Elysium serait l’un d’entre eux. L’action-RPG a diffusé une nouvelle bande-annonce riche en nouvelles images et en informations cette semaine, avec sa date de sortie à la clé, et maintenant que ce détail est connu de tous, les sites marchands peuvent ouvrir les précommandes autour du jeu.

Où trouver Valkyrie Elysium en précommande ?

Vous pouvez dès maintenant réserver votre exemplaire de Valkyrie Elysium sur Amazon, qui a ouvert les précommandes pour ce titre. Il faudra compter environ 69,99 € pour mettre la main sur l’une des deux versions (en édition standard), sachant que pour le moment, l’édition collector du jeu qui a été annoncée est réservée au public japonais.

Notez aussi que cette version physique ne donne pas accès à Valkyrie Profile: Lenneth, qui est compris dans l’édition Digitale Deluxe en tant que bonus, en plus d’un accès anticipé de trois jours.

Valkyrie Elysium sortira le 29 septembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Il faudra cependant attendre le 11 novembre pour voir le titre débarquer sur PC.