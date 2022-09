Uncharted Legacy of Thieves : Le jeu sortira le 19 octobre sur PC, voici les configurations

Cette fois-ci, c’était bien la bonne. La date de sortie d’Uncharted: Legacy of Thieves avait soi-disant fuité plusieurs fois, mais c’est bien le dernier leak qui en date qui nous a indiqué la vraie période d’arrivée du jeu sur PC. PlayStation confirme cela aujourd’hui avec un nouveau trailer mettant en avant les capacités graphiques de ce portage, sorti au début de l’année sur PlayStation 5.

L’aventure, mais sans limites techniques

Ce nouveau trailer a donc pour but de nous mettre l’eau à la bouche en nous montrant que ces deux épisodes (Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy) seront plus beaux que jamais sur PC.

Comme l’Epic Games Store l’avait indiqué, Uncharted Legacy of Thieves sera disponible sur PC le 19 octobre prochain, aussi bien chez Epic Games que sur Steam.

Le PlayStation Blog a ensuite précisé que ce portage allait permettre d’afficher les jeux en 4K avec un support sur les écrans ultra-larges, tandis que la DualSense pourra être connectée. On pourra également faire un tour dans les paramètres pour ajuster les textures ou même les reflets, en passant par l’occlusion ambiante.

Quelles sont les configurations PC requises pour Uncharted: Legacy of Thieves ?

Dans la foulée, PlayStation a indiqué les différentes configurations PC requises pour profiter d’Uncharted: Legacy of Thieves :

Minimum

Résultat : Configuration 30 FPS – 720p Medium

: Configuration 30 FPS – 720p Medium CPU : Intel i5-4330 ou AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4330 ou AMD Ryzen 3 1200 GPU : NVIDIA GTX 960 (4 GB) ou AMD R9 290X (4 GB)

: NVIDIA GTX 960 (4 GB) ou AMD R9 290X (4 GB) RAM : 8 GB (16 GB Recommandés)

: 8 GB (16 GB Recommandés) OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Stockage : 126 GB HDD (SSD Recommandé)

Recommandée

Résultat : Haute Configuration 30 FPS – 1080p

: Haute Configuration 30 FPS – 1080p CPU : Intel i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1500X

: Intel i7-4770 ou AMD Ryzen 5 1500X GPU : NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ou AMD RX 570 (4 GB)

: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) ou AMD RX 570 (4 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Stockage : 126 GB SSD

Performance

Résultat : Haute Configuration 60 FPS @ 1440p

: Haute Configuration 60 FPS @ 1440p CPU : Intel i7-7700k ou AMD Ryzen 7 3700X

: Intel i7-7700k ou AMD Ryzen 7 3700X GPU : NVIDIA RTX 2070 (8 GB) ou AMD RX 5700 XT (8 GB)

: NVIDIA RTX 2070 (8 GB) ou AMD RX 5700 XT (8 GB) RAM : 16 GB

: 16 GB OS : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Stockage : 126 GB SSD

Ultra