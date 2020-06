Un trailer centré sur l’histoire pour Star Renegades

Pour rappeler le contexte, Star Renegades se déroule pendant une période de rébellion interplanétaire. S’il avait été possible jusqu’à maintenant d’avoir un aperçu des capacités de chaque personnage en combat, on ne pouvait pas en dire autant côté histoire où les raisons personnelles qui poussaient ces rebelles à se battre nous étaient encore inconnues.

Se battre d’accord, mais pour quel motif ?

Dans ce nouveau trailer, on apprend le passé d’une des têtes pensantes de la rébellion du nom de Wynn Syphex. On découvre alors que la relation qu’elle entretient avec l’Imperium, l’antagoniste du jeu, est plutôt tragique.

Avec un peu de chance, il sera possible d’avoir des séquences vidéo similaires pour les autres personnages jouables. Star Renegades est toujours prévu pour 2020 sur Switch, Xbox One, PS4 et PC.