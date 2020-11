Star Renegades : Une sortie en novembre dévoilée sur Xbox, Switch et PS4

Après une première sortie en septembre sur PC via Steam, Star Renegades s’apprête à sortir aussi sur les consoles de salon et plus précisément sur Switch et Xbox One le 19 novembre prochain puis sur PS4 le 25 novembre.

Star Renegades emmène les renégats sur consoles

Après un premier accueil positif sur PC, le titre de Massive Damage va alors fortement élargir ses horizons avec 3 portages consoles en moins d’une semaine. Si ce titre vous fait de l’œil, n’hésitez pas à regarder notre test pour vous faire un premier avis du jeu.

Enfin, un dernier petit détail qui fera plaisir aux adeptes de la console de Microsoft, Star Renegades sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass de la console, sachant que celui-ci est déjà dans le Game Pass sur PC.