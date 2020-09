Star Renegades : Un RPG stratégique, notre avis en vidéo

A chaque semaine son nouvel Indie Story. Vous le savez, le mercredi, sur notre chaîne YouTube, on vous présente un nouveau jeu indépendant. Après le poétique The Last Campfire et le roguelite Undermine, on s’attarde sur Star Renegades, un RPG stratégique et quelque peu complexe, développé par Massive Damage.

Déjà disponible sur PC (via Steam & GOG), le titre arrivera également plus tard sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Derrière sa magnifique direction artistique, il propose des mécaniques redoutables, très bien pensées, parfois un peu délicat à aborder. On vous en parle dans cette vidéo.