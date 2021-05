Star Renegades : La roadmap du jeu pour 2021 est détaillée

Après avoir débarqué sur PS4 en début mars, Massive Damage nous dévoile maintenant la feuille de route 2021 de Star Renegades. On remarque que le titre va être sujet à pas mal d’ajouts en cours d’année avec notamment une tripotée de nouveaux personnages jouables.

Que nous réserve Star Renegades pour l’année 2021 ?

Plusieurs mises à jours

Actuellement en version 1.3.2, le jeu devrait passer par plusieurs versions importantes d’ici la fin de l’année. Sans plus attendre, on vous récapitule en premier les différentes grandes mises à jour qui devraient intervenir en 2021 pour Star Renegades :

La mise à jour 1.4 qui accueillera un nouvel héros : The Guardian . Ce nouveau personnage occupera le rôle de tank avec des capacités pouvant tordre la réalité. Un nouveau bâtiment nommé The Metaverse Relationship Tracker sera également présent dans la base pour savoir quelles relations le joueur a déjà établi entre les différents héros et rejouer les moments clés de ces liaisons.

qui accueillera . Ce nouveau personnage occupera le rôle de tank avec des capacités pouvant tordre la réalité. Un nouveau bâtiment nommé The Metaverse Relationship Tracker sera également présent dans la base pour savoir quelles relations le joueur a déjà établi entre les différents héros et rejouer les moments clés de ces liaisons. La mise à jour 1.5 avec une mécanique inédite qui a comme concept la présence d’une nouvelle réalité. Le joueur pourra emprunter un portail pour un aller simple au cœur de l’Impérium. Ce nouvel épilogue mettra en scène deux nouveaux béhémoths : The Grand Marshal et The Overlord.

avec qui a comme concept la présence d’une nouvelle réalité. Le joueur pourra emprunter un portail pour un aller simple au cœur de l’Impérium. Ce nouvel épilogue mettra en scène deux nouveaux béhémoths : The Grand Marshal et The Overlord. La mise à jour 1.6 avec trois nouveaux modes de jeu. Le mode Quickplay qui permet d’éliminer le superflu et d’accélérer le rythme du jeu avec, en conséquence, des runs plus rapides. Le mode Challenge qui permet d’incorporer à son bon vouloir différents défis ou règles pour personnaliser sa partie. Le mode Daily Challenge qui proposera des défis quotidiens avec un tableau de classement en ligne pour y inscrire le score des joueurs.

Ainsi que plusieurs DLC

En dehors de ces trois nouvelles versions majeures, le jeu devrait voir arriver en 2021 différents DLC afin d’ajouter personnages, monde, boss et autres à Star Renegades :

The Dark Paragon DLC inclura un nouveau personnage : Dark Paragon. Un héros aux rôles multiples qui pourra absorber l’essence de ses proies.

inclura un nouveau personnage : Dark Paragon. Un héros aux rôles multiples qui pourra absorber l’essence de ses proies. Traxis DLC ajoutera une nouvelle planète avec un nouvel écosystème, de nouveaux ennemis et un nouveau béhémoth en guise de boss.

ajoutera avec un nouvel écosystème, de nouveaux ennemis et un nouveau béhémoth en guise de boss. Halcyon Heroes DLC introduira 3 nouveaux personnages. Xlar Berzerker sera un nouveau DPS avec un appétit insatiable pour la souffrance sous toutes ses formes. Yabling Scout possèdera quant à lui des outils pour rediriger les attaques de ses ennemis contre eux. Et enfin, Karzan Mentalist sera un support aux pouvoirs psychiques qui s’est émancipé de son peuple.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Steam du jeu. Il faudra désormais attendre afin d’avoir plus de précisions sur chacune de ces étapes. Néanmoins, on peut conclure que cette feuille de route est conséquente et promet de beaux ajouts pour le roguelite de Massive Damage. Si vous voulez vous faire une première idée sur ce titre, n’hésitez pas à jeter un œil à notre test maison de Star Renegades.