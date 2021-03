Le RPG tactique Star Renegades fera son entrée sur PS4 le 10 mars

Sorti en septembre dernier, Star Renegades fût une bonne surprise pour les amateurs de jeux stratégiques. RPG au tour par tour avec une composante roguelike, le titre nous avait promis une version PlayStation 4 : bonne nouvelle, celle-ci arrive (très) bientôt, la semaine prochaine.

Avec du contenu supplémentaire

Ce sera donc le 10 mars prochain que la mouture PlayStation 4 sera déployée via le PlayStation Store au prix de 24.99€. A cette date sera également déployé du contenu supplémentaire, à savoir The Imperium Strikes Back et Enter the Dragoon, qui étaient déjà présents pour les joueurs PC.

Ces contenus supplémentaires ajoutent forcément de nouvelles choses à découvrir, telles qu’un nouveau renégat, de nouveaux béhémoths, une nouvelle planète et d’autres joyeusetés. Les contenus seront également déployés le 10 mars sur Xbox One. Mais les joueuses et joueurs Switch eux, devront encore attendre quelques semaines.