Un énorme pack PS5 à 619,99€ est disponible avec trois gros jeux dont l’excellent Marvel’s Spider-Man 2

Où trouver le pack Fnac PS5 + Marvel’s Spider-Man 2 + Assassin’s Creed Mirage + GTA V ?

Les pénuries de consoles sont enfin derrière nous et avec l’approche des fêtes de Noël, les bundles savoureux commencent à pointer le bout de leur nez. L’offre du jour est un pack proposé par l’enseigne Fnac à 619,99€ qui regroupe la PlayStation 5 dans sa version standard (avec lecteur) et trois gros jeux en version boîte : Marvel’s Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage et GTA V.

Un bon plan intéressant si vous souhaitez vous lancer sur PS5 avec de quoi vous occuper pendant un bon bout de temps. Il est d’autant plus intéressant puisqu’il propose deux titres très récents et bien reçus avec le dernier Assassin’s Creed sorti en septembre dernier, et la dernière exclusivité PS5 en date avec deux hommes-araignées préférés. GTA V reste évidemment une valeur sûre, que ce soit pour son solo et son multijoueur en ligne. Il s’agit bien entendu de la version PS5 qui bénéficie d’une petite refonte « next-gen ».

Quand on fait les calculs, on remarque que le pack est assez avantageux si l’on tient compte du prix conseillé de la PS5 (530€) et du prix des trois jeux vendus séparément. Pour ceux qui ont la chance d’aller à la Paris Games Week de 2023, la Fnac propose une réduction exceptionnelle uniquement disponible sur son stand. Le pack PS5 passe ainsi à 589,99€ durant l’évènement.