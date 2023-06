Un action-RPG 3D basé sur le manga Tokyo Revengers va voir le jour sur PC, PS4, PS5, Switch et mobiles

PS5 : Un nouveau bundle avec 24 mois de PlayStation Plus Premium a fuité

PS5 : Un nouveau bundle avec 24 mois de PlayStation Plus Premium a fuité

Inner Ashes : Nous avons joué à la démo du Steam Next Fest, une expérience dont il faudra se souvenir ou un jeu à vite oublier ?

Inner Ashes : Nous avons joué à la démo du Steam Next Fest, une expérience dont il faudra se souvenir ou un jeu à vite oublier ?

Débrief’ : Starfield 30 fps, seconde conférence Xbox, Nexomon 3 et Embracer le glouton

Débrief’ : Starfield 30 fps, seconde conférence Xbox, Nexomon 3 et Embracer le glouton

Pourquoi on aimerait un retour de American McGee’s Alice / Madness Returns ?

Pourquoi on aimerait un retour de American McGee’s Alice / Madness Returns ?

Débrief’ : Final Fantasy IX et 10 Remake, avenir Diablo 4 et résumé des conférences SGF

Débrief’ : Final Fantasy IX et 10 Remake, avenir Diablo 4 et résumé des conférences SGF

Fire Emblem: The Blazing Blade arrivera la semaine prochaine sur Switch via l’abonnement

Fire Emblem: The Blazing Blade arrivera la semaine prochaine sur Switch via l’abonnement