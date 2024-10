Ubisoft réagit aux rumeurs de rachat et dit explorer constamment plusieurs options

Face à la crise que subit Ubisoft, il était attendu que ses dirigeants réagissent vite. Cela est d’abord passé par le report d’Assassin’s Creed Shadows, ce dernier jeu jouant sans aucun doute un rôle crucial dans l’avenir de l’entreprise. Des changements en interne sont aussi attendus, et la semaine dernière, une rumeur insistante a fait beaucoup parler d’elle. Il était question d’un potentiel retrait de l’entreprise de la Bourse, avec Guillemot Brothers Ltd qui reprendrait toutes les parts grâce au support financier de Tencent (lui-même investisseur au sein de Guillemot Brothers Ltd et d’Ubisoft). L’éditeur a donc été questionné à ce sujet durant tout le week-end et a publié une réponse.