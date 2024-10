La famille Guillemot envisagerait un rachat d’Ubisoft avec Tencent pour rendre l’éditeur privé

Et là, la Bourse s’affole

Le site nous apprend en effet que la famille Guillemot (Guillemot Brothers Ltd.) explore diverses options à propos de l’avenir d’Ubisoft, et l’une d’entre elles est liée au géant chinois Tencent, déjà actionnaire d’Ubisoft à hauteur de 9,2% (en plus d’être aussi au capital de Guillemot Brothers Ltd. à 49,9%). Les deux partenaires seraient actuellement en train de recueillir l’avis de plusieurs conseillers afin de stabiliser l’entreprise et la faire regagner en attractivité.

La solution d’un rachat est visiblement sur la table entre Tencent et le clan Guillemot. Il faut donc faire attention : il n’est pas question d’un rachat d’Ubisoft par Tencent, mais d’un rachat d’Ubisoft par Tencent ET Guillemot Brothers Ltd. afin que l’entreprise puisse sortir de la Bourse. Il est ensuite tout à fait possible que Tencent revende les parts acquises aux Guillemot (dont ils possèdent des parts dans la société) pour qu’Ubisoft passé privé sans pour autant changer de capitaine à bord.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un éventuel rachat d’Ubisoft. Déjà en 2022, lorsque l’entreprise n’était pas non plus au meilleur de sa forme, des options avaient été envisagées et n’ont abouti à rien. Cependant, aujourd’hui, le rapprochement avec Tencent pourrait être une solution plus viable pour Ubisoft.

Sauf si tout ceci n’est que pour faire souffler un peu la Bourse. Car depuis que cette rumeur (très sérieuse) circule, le cours de l’action d’Ubisoft est remonté de 30%. Puisqu’il était très bas, l’augmentation n’est que de quelques euros (13,90 € au lieu de 10,68 €), mais la hausse est tout de même notable. On reste cependant encore loin des 85 € de 2021. Toujours est-il que voir ce cours être dans le vert doit faire pousser un petit soupir de soulagement à Yves Guillemot et compagnie, même si ce n’est là qu’un petit répit.