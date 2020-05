Ubisoft prévoit de sortir 5 jeux AAA d’ici mars 2021 dont un encore non annoncé

Après Electronic Arts et Capcom, c’est au tour d’Ubisoft de présenter son bilan financier annuel. Comme prévu, celui-ci annonce une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise française malgré le succès de ses jeux services et un « très fort rebond » des ventes de Tom Clancy’s : The Division 2 au cours du dernier trimestre qui a permis au TPS de franchir le cap des dix millions d’exemplaires écoulés.

Toutefois, Yves Guillemot reste confiant et estime que « les objectifs initiaux pour 2020-21 restent tout à fait atteignables » puisque pas moins de cinq jeux AAA devraient être lancés d’ici mars 2021.

Un projet inconnu issu d’une licence phare d’Ubisoft en approche

En plus de commercialiser des jeux « à dimension sociale » comme Roller Champions et Tom Clancy’s Elite Squad, prévu en free-to-play sur mobiles, Ubisoft indique que les titres AAA en question sont Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et… un projet non annoncé « issu des plus grandes franchises » de l’éditeur.

Le PDG du studio prévient tout de même que ce dernier pourrait être reporté à la prochaine année fiscale en fonction de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Nous devrions avoir rapidement la réponse en fonction de la présence ou non du titre à la conférence Ubisoft Forward programmée au 12 juillet prochain à 21h.

Notez que, dans son communiqué, Ubisoft indique également que le premier trailer d’Assassin’s Creed Valhalla a dépassé les « 100 millions de vues en dix jours » et que, selon son directeur financier Frédérick Duguet, les dernières évolutions apportées à Ghost Recon Breakpoint ont reçu « d’excellentes réceptions de la part des joueurs » ce qui est de bon augure pour le jeu, sept mois après sa sortie.