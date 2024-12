Ubisoft a sorti en toute discrétion un jeu Captain Laserhawk avec un peu de Rayman et beaucoup de NFT

Au moins, personne n’y joue

Pour la sortie de Captain Laserhawk: The G.A.M.E, Ubisoft est resté plutôt discret et n’est pas passé par ses canaux habituels de diffusion, préférant avant tout s’adresser à un public amateur de NFT plutôt qu’au reste du monde. Le journaliste Stephen Totilo (via Polygon) s’est néanmoins rendu compte que le jeu était maintenant disponible en accès anticipé, et a voulu en apprendre plus.

Sans surprise, la crypto-monnaie et les NFT sont au coeur de l’expérience qui se veut être un shooter en vue de dessus, avec pour objectif de tuer tout ce qui bouge dans une arène afin d’être le seul survivant. Le Rayman de la série y fait une apparition en étant le commentateur des matchs. On y trouve les ingrédients classiques d’un jeu service de base, avec des modes déjà vus (Deathmatch etc.) et un Season Pass. Mais contrairement à un jeu traditionnel, vous devez posséder un NFT pour y jouer. Certains étaient offerts durant la période de lancement, mais sinon, il faut passer à la caisse (le journaliste a dépensé environ 25 dollars pour en obtenir un).

S’en suivait une mécanique de connexion très peu intuitive demandant de lier son portefeuille crypto au jeu pour pouvoir le lancer (une certaine idée du futur). En enchainant les parties, votre NFT peut progreser et évoluer afin qu’il soit revendu plus cher. Toutefois, si quelqu’un veut vous l’acheter.

A priori, personne ne semble jouer à ce Captain Laserhawk: The G.A.M.E dans la mesure où le journaliste n’a compté que 78 noms affichés dans le classement mondial, en sachant qu’il ne lui a fallu que trois parties pour monter dans le top 10. Ce n’est donc définitivement pas par ce marché qu’Ubisoft pourra sortir la tête de l’eau.